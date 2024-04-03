Tesla потеряла 30 миллиардов долларов рыночной стоимости на фоне сокращения поставок

Компания Tesla потеряла 30 миллиардов долларов рыночной стоимости из-за снижения квартальных поставок впервые за 4 года. Всего в этом году акции Tesla упали примерно на 33%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, компания Tesla 2 апреля впервые за почти четыре года сообщила о снижении квартальных поставок, не достигнув ожиданий аналитиков с Уолл-стрит. Некоторые эксперты назвали результаты "ужасными", поскольку снижение цен не смогло стимулировать спрос на рынке с высокой конкуренцией.

Акции компании Илона Маска упали на 5,2% до 166,08 долларов США 2 апреля, потеряв около 30 миллиардов долларов рыночной стоимости. В целом в этом году акции Tesla упали примерно на 33%.

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Поставки Tesla в первом квартале снизились на 8,5% по сравнению с прошлым годом, составив 386 810 автомобилей. За этот период компания произвела 433 371 транспортное средство. По средним прогнозам 18 аналитиков, опрошенных Visible Alpha, ожидалось, что Tesla поставит 454 200 автомобилей.

Последний раз снижение продаж автопроизводитель зафиксировал во втором квартале 2020 года, когда пандемия COVID-19 заставила Tesla остановить производство.

Напомним:

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Компания Tesla впервые с начала пандемии Covid-19 столкнулась со снижением продаж в годовом измерении.