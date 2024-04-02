Tesla впервые с 2020 года столкнулась со снижением продаж в годовом измерении

Компания Tesla впервые с начала пандемии Covid-19 столкнулась со снижением продаж в годовом измерении.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Производитель электромобилей продал 386 810 автомобилей в первые три месяца 2024 года, говорится в заявлении компании. Это настолько не соответствовало средней оценке аналитиков в 449 080 поставок, что стало крупнейшим провалом за всю историю.

Акции Tesla упали на 5,5% до 165,54 долларов по состоянию на 16:33 по киевскому времени. В общем, акции компании в этом году упали примерно на 33%.

Реклама:

"Уолл-стрит" быстро снизил прогнозы по поставкам компании, базирующейся в Остине, в конце первого квартала, включая некоторых аналитиков, которые правильно предсказали, что показатель будет ниже 422 875.

Напомним:

В США уменьшается количество потенциальных покупателей электромобилей Tesla - частично это объясняется поведением гендиректора компании Илона Маска.

Реклама: