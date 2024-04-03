НАПК проверяет главу Нацкомиссии по ценным бумагам Магомедова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова.

Об этом говорится в письме и.о. председателя НАПК Артема Сытника от 26 марта, в ответ на депутатский запрос Дмитрия Разумкова.

В запросе депутат указал на наличие в действиях Магомедова признаков нарушения ст. 172-7 закона "О предотвращении коррупции" в части наличия "реального конфликта интересов". Речь идет о том, что в декларации за 2022 год глава НКЦБФР указал, что в отчетном периоде проживал с Евгенией Грищенко, руководительницей департамента брокерского обслуживания клиентов ООО "Инвестиционный капитал Украина" - компании, которую регулирует комиссия.

Разумков указывает на то, что Магомедов, якобы, не сообщил в установленном порядке о наличии у него потенциального или реального конфликта интересов, а также принимал решения в условиях "реального конфликта интересов".

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В случае подтверждения НАПК указанных депутатом нарушений, главу НКЦБФР могут оштрафовать на сумму до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 грн).

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