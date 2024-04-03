Фонд госимущества продал Уманскую исправительную колонию почти в 200 раз дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии, стартовая стоимость во время торгов выросла в 194 раза.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"В 194 раза выросла стоимость комплекса зданий бывшей Уманской исправительной колонии. Стартовая цена - 149,4 тыс. грн. Финальная - 29 млн грн", - подчеркнул он.

В аукционе 2 апреля приняли участие 42 участника.

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Коваль напомнил, что Министерство юстиции передает ФГИУ на продажу пенитенциарные учреждения, которые не используются.

"Сегодняшний лот состоял из комплекса нежилых зданий и сооружений общей площадью 3143,5 кв. м. Среди них, учебно-производственный корпус с подвалом бывшей исправительной колонии и земельный участок под сооружениями, площадью 60 соток", - отметил он.

По словам главы ФГИУ, этот успешный пример в очередной раз показывает, что сегодня рынок сам регулирует стоимость объектов.

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"И утверждение, что "во время войны приватизация не актуальна" - это миф. Сегодня не время - генерировать убытки для государства", - добавил он.

Напоминаем:

В течение 25-29 марта Фонд государственного имущества Украины провел 11 приватизационных аукционов, на которых реализовал объектов почти на 85 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины привлек в госбюджет за почти первый квартал этого года 200 миллионов гривен от аренды госимущества.