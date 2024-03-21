ФДМУ залучив до держбюджету 200 мільйонів від оренди держмайна

Фонд державного майна України залучив до держбюджету за майже перший квартал цього року 200 мільйонів гривень від оренди держмайна.

По це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Понад 200 млн грн від оренди держмайна. Така сума надійшла в держбюджет за неповний перший квартал 2024 року. Від офісних приміщень та гаражів до складів та магазинів - перелік об’єктів оренди найрізноманітніший", - заявив він.

Фонд наразі здає 8 млн квадратних метрів і на сьогодні потенційними об'єктами для оренди є ще понад 2,5 млн квадратних мметрів держмайна по всій країні.

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"Наразі до аукціонів готуємо близько 40 лотів у різних регіонах України. Їхня сумарна площа налічує 9,4 тисяч квадратних метрів. Серед них найбільше активів зосереджено на Полтавщині. Це 32 лоти загальною площею понад 5,4 тисяч квадратних метрів", - додав Коваль.

Інші - розташовані у Києві та Київській області, на Дніпропетровщині, Львівщині, Харківщині, Хмельниччині та Черкащині.





