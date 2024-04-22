Банки минулого тижня видали доступні кредити на 2,3 мільярда

В Україні з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%", станом на 22 квітня 2024 року, банки видали пільгових кредитів на загальну суму 296,5 млрд грн, із них за минулий тиждень – 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 754 пільгові кредити на загальну суму 2,3 млрд грн, з яких 631 кредит – від банків державного сектору економіки на 1,6 млрд гривень", – йдеться в повідомленні.

Мінфін

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 7 713 кредитів на загальну суму 29,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 5 722 кредит на 15,4 млрд гривень.

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За час дії воєнного стану в Україні видали 51 855 кредитів на 206,9 млрд грн (зокрема банками державного сектору – 38 756 кредитів на 105,8 млрд грн), з яких станом на 22 квітня поточного року:

17,11 млрд грн – на інвестиційні цілі;

58,55 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

37,24 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

13,16 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

57,41 млрд грн – на антивоєнні цілі;

10,02 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписали 86 677 кредитних договорів на 296,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 59 232 договори на 132,5 млрд гривень.

Нагадаємо:

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З початку 2024 року 5 556 агропідприємств вже отримали 36,1 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток своїх господарств.