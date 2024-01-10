Доход "Укрпочты" в прошлом году вырос до почти 12 миллиардов после падения в 2022-м

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"Укрпочта" закончила 2023 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг на 11,9 млрд грн - это на 19% больше, чем в 2022 году (10 млрд).

Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает пресс-служба Минобновления.

Отмечается, что в довоенном 2021 году доход компании составил 11,1 млрд грн, в 2022-м - снизился до 10 млрд грн.

При этом после падения в первый год полномасштабной войны "Укрпочта" вернулась к росту - в 2023 году ее доход вырос до 11,9 млрд грн.

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В 2024 году ожидается увеличение дохода до 14,1 млрд грн.

"В 2023 году количество отправленных посылок выросло на 40%. Также стоит сказать, о 15 миллионах посылок, которые Укрпочта и Укрзализныця перевезли вместе - это удобная и действенная коллаборация двух государственных компаний.

Нашим большим достижением военного времени в целом является налаживание авиасообщения с США. Это важно для наших предпринимателей.

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Важным для многих процессов стало акцептирование кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 63 миллионов евро и Европейским Инвестиционным Банком на сумму 30 миллионов евро", - заявил Смелянский.

"В 2023 году мы переломили негативный тренд 2022 года и вышли на рост доходов предприятия", - добавил он.

При этом одним из основных направлений работы на 2024 год гендиректор "Укрпочты" определил цифровизацию. Компания планирует охватить цифровыми услугами 100% украинских городов и сел, идет завершение разработки соответствующего программного обеспечения.

"Планируется, что в 2024 году 100% посылок пользователей будут сортироваться автоматически, с помощью роботизированных сортировочных линий. Также в планах закончить процесс по переходу на "безбумажный" формат работы компании", - добавили в министерстве.

Экономическая правда