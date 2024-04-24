Все разделы
Укр / Рус

Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине – исследование

Среда, 24 апреля 2024, 19:29 - Анастасия Дячкина
 
фото: unsplash

Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом (55% осенью 2023 года).

Об этом говорится в результатах исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.

"74% респондентов отметили, что сейчас испытывают дефицит кадров, 17% частично испытывают дефицит кадров и 7% не испытывают дефицит кадров", – свидетельствуют результаты исследования.

Также HR-сообщество сформировало перечень вакансий, которые, по их мнению, сложнее всего закрыть:

Реклама:
  • менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
  • специалист узкого профиля;
  • специалист по знанию английского языка;
  • маркетолог, ІТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
  • юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
  • инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
  • слесарь, механик;
  • производственный персонал;
  • рабочие магазина: повар, пекарь, пиццейоло;
  • обслуживающий персонал;
  • коммерческий директор;
  • топ менеджмент;
  • менеджеры ВЭД и таможенный брокер.

Кроме этого, среди основных проблем, которые есть на рынке труда в Украине, респонденты также выделили дефицит талантов и отток квалифицированных кадров за границу, нехватку специалистов со знанием английского языка.

Также среди проблем для рынка труда выделили мобилизацию, желание работать удаленно, выгорание и усталость, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, низкий уровень инклюзивности, отсутствие стратегического управления демографическими процессами, перераспределение рабочих сил внутри страны, работу бизнеса в "сером" поле, диспропорцию между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, официальное трудоустройство военнообязанных.

Справка. В исследовании приняли участие 109 специалистов из сферы управления персоналом. Более 60% участников представят международный бизнес. 50% компаний являются представителями крупного бизнеса, 43% среднего и 7% малого бизнеса.

Реклама:

Больше всего участников исследования представляют оптовую и розничную торговлю, фармацевтический сектор, производство продуктов питания и специализированные консультационные услуги.

Исследование проводилось в период с февраля по апрель 2024 года и охватывало период август 2023 - апрель 2024 года.

Читайте также: Рынок труда: каких специалистов ищут и где предлагают самые большие зарплаты

Конец сказки. Сокращение и пересмотр зарплат в украинской IT-индустрии стали нормой

Напомним:

В начале 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022 – 2023 годов.

рынок труда опрос
Реклама:
Материалы по теме
Искусственный интеллект ищет таланты. Как созданный украинцами стартап JobCannon изменит рекрутинг 23 апреля 2024, 09:30
Женщины в мужских профессиях, персонал 50+ и спад в ІТ-отрасли 5 апреля 2024, 13:37
Доля женщин в украинском IT выросла до 24% - исследование 8 марта 2024, 18:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте