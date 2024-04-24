Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине – исследование
Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом (55% осенью 2023 года).
Об этом говорится в результатах исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.
"74% респондентов отметили, что сейчас испытывают дефицит кадров, 17% частично испытывают дефицит кадров и 7% не испытывают дефицит кадров", – свидетельствуют результаты исследования.
Также HR-сообщество сформировало перечень вакансий, которые, по их мнению, сложнее всего закрыть:
- менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
- специалист узкого профиля;
- специалист по знанию английского языка;
- маркетолог, ІТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
- юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
- инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
- слесарь, механик;
- производственный персонал;
- рабочие магазина: повар, пекарь, пиццейоло;
- обслуживающий персонал;
- коммерческий директор;
- топ менеджмент;
- менеджеры ВЭД и таможенный брокер.
Кроме этого, среди основных проблем, которые есть на рынке труда в Украине, респонденты также выделили дефицит талантов и отток квалифицированных кадров за границу, нехватку специалистов со знанием английского языка.
Также среди проблем для рынка труда выделили мобилизацию, желание работать удаленно, выгорание и усталость, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, низкий уровень инклюзивности, отсутствие стратегического управления демографическими процессами, перераспределение рабочих сил внутри страны, работу бизнеса в "сером" поле, диспропорцию между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, официальное трудоустройство военнообязанных.
Справка. В исследовании приняли участие 109 специалистов из сферы управления персоналом. Более 60% участников представят международный бизнес. 50% компаний являются представителями крупного бизнеса, 43% среднего и 7% малого бизнеса.Реклама:
Больше всего участников исследования представляют оптовую и розничную торговлю, фармацевтический сектор, производство продуктов питания и специализированные консультационные услуги.
Исследование проводилось в период с февраля по апрель 2024 года и охватывало период август 2023 - апрель 2024 года.
Читайте также: Рынок труда: каких специалистов ищут и где предлагают самые большие зарплаты
Конец сказки. Сокращение и пересмотр зарплат в украинской IT-индустрии стали нормой
Напомним:
В начале 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022 – 2023 годов.