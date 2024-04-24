Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине – исследование

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Три четверти работодателей испытывают дефицит кадров в Украине. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом (55% осенью 2023 года).

Об этом говорится в результатах исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.

"74% респондентов отметили, что сейчас испытывают дефицит кадров, 17% частично испытывают дефицит кадров и 7% не испытывают дефицит кадров", – свидетельствуют результаты исследования.

Также HR-сообщество сформировало перечень вакансий, которые, по их мнению, сложнее всего закрыть:

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менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист по знанию английского языка;

маркетолог, ІТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, пиццейоло;

обслуживающий персонал;

коммерческий директор;

топ менеджмент;

менеджеры ВЭД и таможенный брокер.

Кроме этого, среди основных проблем, которые есть на рынке труда в Украине, респонденты также выделили дефицит талантов и отток квалифицированных кадров за границу, нехватку специалистов со знанием английского языка.

Также среди проблем для рынка труда выделили мобилизацию, желание работать удаленно, выгорание и усталость, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, низкий уровень инклюзивности, отсутствие стратегического управления демографическими процессами, перераспределение рабочих сил внутри страны, работу бизнеса в "сером" поле, диспропорцию между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, официальное трудоустройство военнообязанных.

Справка. В исследовании приняли участие 109 специалистов из сферы управления персоналом. Более 60% участников представят международный бизнес. 50% компаний являются представителями крупного бизнеса, 43% среднего и 7% малого бизнеса. Реклама: Больше всего участников исследования представляют оптовую и розничную торговлю, фармацевтический сектор, производство продуктов питания и специализированные консультационные услуги. Исследование проводилось в период с февраля по апрель 2024 года и охватывало период август 2023 - апрель 2024 года.

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Напомним:

В начале 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022 – 2023 годов.