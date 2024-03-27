Hyundai за три роки інвестує $50 мільярдів у виробництво в Південній Кореї

Південнокорейський концерн Hyundai Motor Group оголосив, що до 2026 року інвестує 50,6 млрд доларів та найме 80 тисяч співробітників у Південній Кореї, оскільки прагне отримати конкурентну перевагу в галузі електромобілів.

Про це пише Yonhap із посиланням на заяву компанії.

Концерн, до складу якого входить дочірня компанія Kia Corp., має намір збільшити щорічне виробництво електромобілів у Південній Кореї до 1,51 мільйона одиниць до 2030 року.

У минулому році інвестиції Hyundai Motor Group сягнули 17,5 трлн вон, йдеться у заяві.

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Hyundai Motor зазначила, що 31,1 трильйона вон буде витрачено на науково-дослідні та дослідно-конструкторські проєкти.

Завдяки інвестиціям Hyundai Motor планує розширити свою лінійку електромобілів до 31 моделі до 2030 року.

Hyundai Motor також планує працювати над створенням екосистеми мобільності, заснованої на програмно-визначених транспортних засобах і штучному інтелекті.

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Економічна правда