Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками

Корпорація Apple звернулася до месенджера Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

"Що стосується загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-картами", – написав Дуров.

Він зазначив, що, аби зберегти доступ для своїх користувачів, Telegram повинен враховувати запити Apple щодо обмежень. Дуров додав, що бажав би зберегти доступ до нецензурованої інформації та думок, втім "це не завжди залежить від нас".

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Водночас, у повідомленні не вказано, про які саме Telegram-канали йдеться.

Дуров також нагадав, що в лютому 2022 року він пропонував обмежити Telegram-канали в Україні та Росії, тому що "їх використовували для воєнної пропаганди". Однак, за його словами, як українські, так і російські користувачі категорично виступили проти обмежень, "ставлячи в пріоритет свободу доступу до інформації, навіть якщо вона необʼєктивна".

Втім, за його словами, Telegram досі блокує облікові записи й ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію інших людей із закликами до насильства.

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Нагадаємо:

Компанія Apple видалила популярні застосунки для обміну повідомленнями зі свого App Store у Китаї після наказу зробити це китайським урядом.

Економічна правда