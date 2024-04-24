В Харькове представили новые проекты для поддержки местного бизнеса

Власти Харькова совместно с партнерами USAID и WNISEF внедряют несколько новых проектов, направленных на поддержку местных предпринимателей.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Постоянные российские атаки не только разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры, но и серьезно усложняют жизнь харьковскому бизнесу. Только сегодня в результате ночных обстрелов пострадали два кафе и два больших офисных помещения, где работают десятки компаний", – подчеркнул он.

Первый проект, который внедрит город – Quisk Help – позволит представителям бизнеса на конкурсных условиях получить генераторы и Starlink, для того чтобы иметь бесперебойную связь и возможность работать даже во время аварийных отключений электроэнергии.

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Равномерно линейка видов помощи будет расширяться. Присоединиться к программе можно по ссылке.

Второй проект – "Покупай Харьковское". Он состоит из нескольких этапов: проведения исследований товаров и услуг местных предпринимателей, разработка стратегии их продвижения, а также создание инструментов для увеличения объемов продаж. Воспользоваться этими продуктами сможет любой из представителей местного бизнеса, как только будут наработаны первые практики, добавил Терехов.

Напомним:

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Кабинет Министров разрешил властям Харьковской области освобождать местный бизнес от уплаты некоторых местных налогов и сборов.