В Харькове представили новые проекты для поддержки местного бизнеса
Власти Харькова совместно с партнерами USAID и WNISEF внедряют несколько новых проектов, направленных на поддержку местных предпринимателей.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Постоянные российские атаки не только разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры, но и серьезно усложняют жизнь харьковскому бизнесу. Только сегодня в результате ночных обстрелов пострадали два кафе и два больших офисных помещения, где работают десятки компаний", – подчеркнул он.
Первый проект, который внедрит город – Quisk Help – позволит представителям бизнеса на конкурсных условиях получить генераторы и Starlink, для того чтобы иметь бесперебойную связь и возможность работать даже во время аварийных отключений электроэнергии.
Равномерно линейка видов помощи будет расширяться. Присоединиться к программе можно по ссылке.
Второй проект – "Покупай Харьковское". Он состоит из нескольких этапов: проведения исследований товаров и услуг местных предпринимателей, разработка стратегии их продвижения, а также создание инструментов для увеличения объемов продаж. Воспользоваться этими продуктами сможет любой из представителей местного бизнеса, как только будут наработаны первые практики, добавил Терехов.
Напомним:
Кабинет Министров разрешил властям Харьковской области освобождать местный бизнес от уплаты некоторых местных налогов и сборов.