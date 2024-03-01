НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Батьківське щастя"

фото: нбу

Нацбанк 1 березня ввів в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"На аверсі монети розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.

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На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям - брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку", - йдеться у повідомленні.

Пам’ятна монета "Батьківське щастя" виготовлена з нейзильберу і має номінал 5 гривень.

Тираж монети - до 100 ти штук (у сувенірній упаковці).

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У НБУ пояснили, що із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

Загалом через інтернет-магазин НБУ планують реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу - 15 тисяч.

Нагадаємо:

Національний банк України до Дня закоханих увів в обіг памʼятну монету "Кохання".

Економічна правда