Попри зниження споживання на 10%, Україна все ще відчуває дефіцит електроенергії

Споживання електроенергії на 10% нижче, ніж вчора в ранкові часи, але більшу частину доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений четвертий день поспіль залучати аварійну допомогу більшу частину доби з енергосистем європейських країн. Проте, її загальний обсяг дещо менший, ніж вчора, завдяки збільшенню виробництва на сонячних електростанціях.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - йдеться у повідомленні.

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Також, протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 205 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Нагадаємо:

Уночі 25 квітня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області − пошкодили приватні будинки, газогін і лінію електропередач.

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Економічна правда.