План США по выпуску долговых обязательств под активы РФ имеет юридические риски – ЕЦБ

Президент Европейского цетробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард "вылила холодную воду" на предложения США использовать более 260 млрд евро замороженных активов РФ для финансирования военной помощи Украине, предупредив, что они рискуют нарушить международное право.

Об этом пишет Financial Times.

"Комментарии Лагард указывают на трансатлантический раскол из-за попытки привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов от российских государственных активов, замороженных западными странами", - пишет FT.

Выступая на мероприятии в Вашингтоне в среду незадолго до того, как министры финансов западных стран должны были обсудить последние предложения, Лагард заявила, что они вызывают серьезное беспокойство среди юристов, в том числе в администрации США.

Реклама:

"Я видела четыре различные схемы или предложения обойти то, что многие другие юристы и адвокаты - в том числе в некоторых администрациях этой страны - считают очень серьезным юридическим препятствием, которое может быть истолковано как нарушение правового международного порядка", - сказала Лагард.

Она добавила, что работа над предложениями "продолжается". При этом Лагард сказала, что нет "никакого сомнения" относительно принципа, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

"Переход от замораживания активов к их конфискации и продаже - это то, на что нужно смотреть очень внимательно", - подчеркнула Лагард, предупредив, что это может привести к "нарушению международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала".

Реклама:

После безрезультатных дебатов группа стран G7 выступила с заявлением в среду вечером: "Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине".

"Мы продолжим работать над всеми возможными путями, с помощью которых замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины, в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами", - добавили в G7.

Мнения G7 разделились относительно того, что делать с российскими активами на сумму 260 млрд евро, которые Запад заморозил с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вашингтон поддержал идею конфискации резервов в полном объеме и передачи их Украине, что, по мнению европейских чиновников, может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Страны ЕС предпочли бы отдать Киеву лишь прибыли, полученные от соответствующих активов.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США заявил, что министерство будет проводить дискуссии в течение недели.

По словам чиновника, цель состоит в том, чтобы иметь "серьезные варианты на столе до саммита лидеров в июне".

Экономическая правда