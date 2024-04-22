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ПриватБанк перечислил в бюджет налогов и дивидендов почти на 50 миллиардов

Понедельник, 22 апреля 2024, 12:09 - Артур Крыжный

Сумма налога на прибыль и дивидендов за 2023 год, которую ПриватБанк перечислил в госбюджет, достигла почти 50 млрд грн.

Об этом сообщила член наблюдательного совета банка Юлия Мецгер на конференции International Financial Club BANKIR, пишет "Интерфакс-Украина".

"Уже в феврале этого года наблюдательный совет принял решение, банк перечислил в бюджет авансовый платеж дивидендов и налога на прибыль по результатам предыдущего года на сумму почти 50 млрд грн", — сказала она.

По данным НБУ, прибыль ПриватБанка до налогообложения за 2023 год составила 72,77 млрд грн, а расходы по налогу на прибыль - 35 млрд грн. Из оставшейся чистой прибыли 37,76 млрд грн, согласно решению правительства, 80% (30,2 млрд грн) банк должен направить на выплату дивидендов.

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Напомним:

5 февраля 2024 года Кабинет Министров установил для госпредприятий базовый норматив выплаты дивидендов за 2023 год на уровне 80%. Госпредприятия могут принять решение о выплате более высоких дивидендов.

Приватбанк налоги госбюджет
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