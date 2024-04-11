"еРобота": почти 15 тысяч предпринимателей получили гранты на старт и развитие бизнеса

С начала правительственного проекта "еРобота" почти 15 тыс предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса на общую сумму 7,3 млрд грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба минэкономики.

"Более 7,3 млрд грн инвестировало государство в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы "еРобота", которые мы запустили летом 2022 года. На сегодня грантовые средства получили уже почти 15 000 предпринимателей во всех регионах страны. Это тысячи новых компаний и действующих предприятий, которые усиливают свой производственный потенциал, наращивают объемы, создают новые рабочие места", - отметила Свириденко.

Всего с начала запуска проекта "еРобота" в июле 2022 года:

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по программе "Собственное дело" - выдано 13 618 микрогрантов на 3,2 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 635 грантов на 3,2 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдано 177 грантов на 778 млн грн;

ветеранам и членам их семей - выдано 335 грантов на 144 млн грн.

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал Дія. Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест - от 1-2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.

Напомним:

С 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Предприниматели могут получить грант до 8 млн грн.

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