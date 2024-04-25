Активы бывших "дочек" росбанков уже продали на 5 миллиардов: куда пойдут деньги

Фонд гарантирования вкладов физлиц продал на 5 млрд грн активы бывших "дочек" российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает Минэкономики.

Речь идет об активах бывших дочерних структур российских банков АО "МР Банк" (бывший "Сбербанк") и ПАО "Проминвестбанк".

"Все активы страны-агрессора на территории Украины будут конвертированы в средства и направлены на нашу оборону, экономику и будущую победу. Один из видов таких активов – имущество бывших "дочек" российских банков. Дочерние структуры АО "МР Банк" и ПАО "Проминвестбанк" были выведены с украинского рынка в первые дни полномасштабной войны в феврале 2022 года.

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И по состоянию на конец марта бизнес получил в собственность через государственные онлайн-аукционы Прозорро. Продажи уже почти четыреста активов этих банков", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Среди активов, принадлежавших АО "МР Банк" и ПАО "Проминвестбанк" и были проданы через электронную торговую систему Прозорро.Продажи, жилые дома и квартиры, здания банков, поликлиник, административные помещения, земельные участки, офисная техника, автомобили, имущественные права и права требования по кредитным договорам.

"По состоянию на конец апреля 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на торги еще более десятка активов дочерних структур российских банков почти на 165 млн гривен, которые можно приобрести, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок", - говорится в сообщении.

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Напомним:

25 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Нацбанк Украины принял решение аннулировать лицензии и ликвидировать МР Банк (ранее Сбербанк) и Проминвестбанк. Эти банковские учреждения находились под контролем русской Федерации.

Экономическая правда