В прошлом году было лучше: среди компаний Украины значительно повысился дефицит кадров

Сейчас 74% компаний в Украине испытывают дефицит кадров. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом, в частности, 55% осенью 2023 года.

Об этом говорится в исследовании рынка труда, проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА).

"74% респондентов отметили, что сейчас испытывают дефицит кадров, 17% частично испытывают дефицит кадров и 7% не испытывают дефицита кадров. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим периодом (55% осенью 2023 года)", - говорится в исследовании.

Основными проблемами сегодня на рынке труда Украины, по мнению бизнеса, являются: дефицит талантов, мобилизация, желание работать удаленно, отток квалифицированных кадров за границу, выгорание и усталость сотрудников и другие.

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Участники исследования отметили, что в компаниях на этот год запланированы следующие изменения:

увеличение уровня заработной платы (у 72% респондентов);

увеличение бюджетов на обучение и развитие (39%);

увеличение количества работников (35%);

выход на другие рынки и поиск новых партнеров (32% опрошенных).

Открывать новые вакансии в этом году планируют 67% участников исследования.

В то же время 48% респондентов сообщили, что количество работников в их компаниях в 2024 году останется без изменений, а 5% респондентов написали, что в их компаниях планируется сокращение количества работников.

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Исследование длилось в период с февраля по апрель 2024 года и охватывало период август 2023 - апрель 2024 гг. Участие в исследовании было анонимным.

Напомним:

Бизнес усилил позитивные ожидания относительно деловой активности в следующие 12 месяцев: несмотря на риски безопасности и логистические трудности, респонденты прогнозировали умеренный рост объемов производства товаров и услуг.