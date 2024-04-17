Бизнес продолжает позитивно оценивать свою будущую деловую активность – опрос

Бизнес усилил позитивные ожидания относительно деловой активности в следующие 12 месяцев: несмотря на риски безопасности и логистические трудности, респонденты прогнозировали умеренный рост объемов производства товаров и услуг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний в I квартале 2024 года, который провел Нацбанк.

"Продолжалось улучшение инфляционных ожиданий, зато курсовые ожидания незначительно ухудшились. Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 103,0 % по сравнению со 101,6% в IV квартале 2023 года.

Участники опроса продолжили положительно оценивать свое будущее финансово-экономическое состояние, имели оптимистичные ожидания относительно будущих объемов реализации собственной продукции и инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

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Больше всего сдерживают развитие предприятий военные действия и их последствия. Существенно усилилось влияние нехватки квалифицированных работников", - говорится в сообщении.

При этом бизнес четвертый квартал подряд ожидал роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами: баланс ответов составил 8,5% по сравнению с 15,2% в IV квартале.

Рост прогнозировали предприятия всех видов экономической деятельности, кроме добывающей промышленности, а также большинства областей, размеров по количеству работников и направлений деятельности, добавили в НБУ.

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Улучшение инфляционных ожиданий продолжается шестой квартал подряд: в I квартале 2024 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,0% по сравнению с 11,3% в предыдущем квартале.

При этом почти половина опрошенных (48,4%) ожидали инфляцию не выше 10%.

"Военные действия остаются самым весомым проинфляционным фактором для 82,8% респондентов. Сохраняется существенное влияние фактора "затраты на производство" (65.8%). В то же время усилилось влияние курсового фактора - на 7.3 п.п. до 59.5%.

Курсовые ожидания незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, на которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,44 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 40,06 грн/долл. США). Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40 грн/долл. США, сократилась за квартал с 55,4% до 46%", - свидетельствуют результаты опроса.

Подчеркивается, что текущее финансово-экономическое состояние предприятий все еще слабое, в то же время продолжается его постепенное улучшение: баланс ответов составил "минус" 1,4% по сравнению с "минус" 5,6% в IV квартале.

При этом бизнес сдержанно оценил улучшение финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 3,7% (в IV квартале - 4,1%).

Квартальный опрос проводился с 31 января 2023 года по 27 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка, добавили в НБУ.

Экономическая правда