UniCredit предупредил об ограничениях на переводы для россиян

"ЮниКредит Банк" - один из немногих западных банков, продолжающих работать с российскими гражданами и компаниями, сообщил об ограничениях на международные переводы для клиентов.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заявление банка.

"Сроки выполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне иностранных банков-корреспондентов", - говорится в заявлении.

Кроме этого, "существует риск возврата средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения", заявили в финучреждении, добавив, что в случае отказа от проведения платежа банк все равно взимает комиссию, которая будет списана в полном объеме.

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"ЮниКредит", входящий в топ-20 в России по размеру активов и включенный в перечень системно значимых банков, в апреле получил предупреждение от Европейского центробанка, приказавшего материнской структуре банка – итальянской группе UniCredit – резко сократить объем операций в российской "дочке" .

Количество международных переводов для российских клиентов и объем выданных им кредитов должно стать меньше на 35%, говорится в требованиях ЕЦБ. В случае невыполнения предписания регулятор угрожал банку штрафами.

Аналогичные требования от ЕЦБ выдвинули "Райффайзенбанку" – крупнейшему из западных банков, продолжающих работать в России.

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"ЮниКредит Банк" объявил о планах сократить российский бизнес вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эту стратегию в феврале подтвердил гендиректор итальянской группы Андреа Орсел.

Однако по итогам прошлого года российская "дочка" принесла UniCredit 890 млн евро или почти 8% всей доналоговой прибыли.

По сравнению с довоенными уровнями прибыль "ЮниКредит Банка" подскочила более чем в четыре раза (210 млн евро в 2021 году). Хотя банк вдвое сократил кредитование российских клиентов и на 8% урезал штат сотрудников в РФ, его выручка за год стала больше на 17% благодаря росту комиссий.

Экономическая правда