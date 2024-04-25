Meta потеряла 200 миллиардов долларов капитализации после квартального отчета

Капитализация Meta снизилась на 200 млрд долл после публикации квартального отчета: в первом квартале компания увеличила чистую прибыль более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, но инвесторов не устроили расходы Meta на развитие ИИ и планы компании увеличить их еще больше.

Об этом пишет CNBC.

Марк Цукерберг начал отчет о доходах Meta с разговора об искусственном интеллекте. Затем он перешел к метапространству, рекламируя гарнитуры, очки и операционную систему своей компании. Почти всю свою вступительную речь он сосредоточился на многочисленных способах, которыми Meta теряет деньги.

Инвесторам это не понравилось. Акции Meta упали на 19% во время длительных торгов в среду, что уничтожило рыночную капитализацию компании на сумму более 200 миллиардов долларов. Падение произошло, несмотря на то, что Meta сообщила о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке за первый квартал", - пишет издание.

Реклама:

Отмечается, что подразделение Reality Labs, занимающееся разработкой технологий виртуальной и дополненной реальности, в первом квартале понесло убытки на 3,85 млрд дол. С конца 2020 года общий убыток подразделения превысил 45 млрд долл, пишет CNBC. Meta ожидает, что убыток Reality Labs значительно возрастет по сравнению с прошлым годом.

Цукерберг, похоже, был готов к такой распродаже.

"Я думаю, стоит об этом сказать, что мы исторически наблюдали значительную волатильность наших акций на этой фазе нашего плана, когда мы инвестируем в масштабирование нового продукта, но еще не монетизируем его", - сказал Цукерберг. Он привел примеры прошедших усилий, таких как сервисы видео Reels и Stories.

Реклама:

Чистая прибыль компании достигла 12,4 млрд долл, что более чем вдвое выше показателей прошлого года. В пересчете на акцию он составил 4,71 долл. Выручка выросла на 27%, до 36,46 млрд долл. Аналитики, опрошенные London Stock Exchange Group (LSEG), ожидали квартальную выручку Meta на уровне 36,16 млрд долл, прибыль на акцию – 4,32 долл.

Напомним:

Meta объявила, что в этом году потратит на миллиарды долларов больше, чем ожидалось, на искусственный интеллект. Прогноз расходов в сочетании с более медленным ростом продаж, чем ожидалось, привел к падению акций на 19% во время длительных торгов.

Экономическая правда