Акции Meta упали на 19% после обнародования планов увеличения инвестиций в ИИ

Meta объявила, что в этом году потратит на миллиарды долларов больше, чем ожидалось, на искусственный интеллект. Прогноз расходов в сочетании с более медленным ростом продаж, чем ожидалось, привел к падению акций на 19% во время длительных торгов.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Материнская компания Facebook вкладывает все больше ресурсов в искусственный интеллект, который требует значительных инвестиций в вычислительные мощности. Основатель компании Марк Цукерберг предупредил, что инвестиции будут "значительно" увеличиваться и что для получения прибыли потребуется много времени - возможно, годы, но призвал увидеть долгосрочные выгоды, которые может предложить ИИ.

Инфографика Bloomberg

Цукерберг говорит, что достижения группы за последний год, особенно успех с чат-ботом с искусственным интеллектом и умными очками Ray-Ban, дали ему уверенность в необходимости дальнейших инвестиций.

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"Мы стали более оптимистичны и амбициозны в отношении ИИ, - сказал Цукерберг, - Мы находимся на этапе, когда мы показали, что можем создавать ведущие модели и быть ведущей компанией в области искусственного интеллекта в мире".

Достижение этой цели будет стоить дорого. Компания повысила оценку расходов на год и теперь считает, что капитальные затраты составят от 35 до 40 млрд долларов. Ранее компания оценивала, что расходы, связанные с такими вещами, как серверы, оборудование искусственного интеллекта и центры обработки данных, составят от 30 до 37 млрд долларов.

В то же время компания социальных сетей также прогнозирует объем продаж во втором квартале на уровне от 36,5 до 39 млрд долларов, причем средний диапазон этого прогноза меньше средней оценки аналитиков.

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Эти показатели затмили успешный первый квартал с выручкой в 36,5 млрд долларов, что более чем на 27% больше, чем за тот же период год назад. Прибыль выросла более чем вдвое и составила 12,4 млрд долларов.

Напомним:

Компания Meta выпустила ранние версии своей последней большой языковой модели LLaMA 3 и генератора изображений, который обновляет картинки в режиме реального времени, пока пользователи вводят подсказки.