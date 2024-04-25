Украина может получить 38 миллиардов долларов внешней помощи в 2024 году - НБУ

Национальный банк рассчитывает, что в 2024 году Украина может получить 38 млрд долл внешней бюджетной помощи.

Об этом стало известно из брифинга по решению Правления по монетарной политике.

В НБУ отметили, что в марте от международных партнеров поступило около 9 млрд долл, что позволило нарастить международные резервы до почти 44 млрд долл. Кроме того, поступил очередной транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро.

"Учитывая это, Украина может рассчитывать на 38 млрд долл. США внешней бюджетной помощи в этом году. В то же время продолжается реализация мероприятий по усилению способности Украины к самообеспечению. Правительство укрепляет собственную ресурсную базу и наращивает привлечение на внутреннем рынке", - сообщили в Нацбанке.

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Добавляется, что со своей стороны НБУ совершенствует меры валютного контроля. Вместе с налаживанием ритмичности внешней помощи это позволит профинансировать запланированные расходы бюджета и поддерживать контролируемую ситуацию на валютном рынке.

Напомним:

Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

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