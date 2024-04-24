Єврокомісія виплатила Україні транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Європейська комісія у середу, 24 квітня, оголосила про виділення Україні траншу у 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Про це у Twitter (X) написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

Вона назвала ці кошти життєво важливими для підтримки функціонування державної служби в Україні, в той час як країна бореться з російською агресією.

"Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Сьогодні ми виділяємо додаткові 1,5 млрд євро в рамках 50-мільярдної програми Ukraine Facility", – зазначила вона.

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У березні Єврокомісія здійснила перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Нагадаємо, 27 лютого Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки. Наступного дня, 28 лютого, його остаточно схвалила Рада ЄС.

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Європейська правда