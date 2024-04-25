Обсяг європейської військової підтримки України зрівнявся з американською - дослідження

За останні місяці Європа наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України. Європа надала близько 42 млрд євро, США - 43,1 мільярда.

Це випливає з нового дослідження Ukraine Support Tracker щодо допомоги Україні, які регулярно проводить Кільський інститут світової економіки.

З початку повномасштабного вторгнення військова підтримка від Європи сягнула 42 мільярди євро з точки зору асигнувань, що майже зрівнюється з асигнуваннями США в розмірі 43,1 млрд євро.

"Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько 6 мільярдів євро допомоги, майже вся – для військових", - йдеться у дослідженні.

Зокрема, Німеччина оголосила про свій найбільший за майже рік пакет військової допомоги - 2,4 млрд євро. До нього увійшли і системи протиповітряної оборони, і артилерія калібру 155 мм, боєприпаси тощо.

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Швеція також виділила свій найбільший військовий пакет за всю історію (0,7 мільярда євро), який містить різноманітне як морське, так і сухопутне військове обладнання.

Загалом станом на 29 лютого донори та ЄС виділили 89,9 млрд євро допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, з них США - 67 млрд євро. Водночас з літа 2023 року асигнування Європи стабільно перевищували надходження від США, оскільки Конгрес більше року не схвалював жодної нової допомоги Україні.

Нагадаємо:

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Палата представників США у суботу, 20 квітня, проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.