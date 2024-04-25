Нацбанк улучшил ожидания по инфляции на 2024 год

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

Об этом стало известно из брифинга по решению Правления по монетарной политике.

"Как и ранее, НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году, учитывая ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года, дальнейшее восстановление потребления и повышение расходов бизнеса в условиях войны.

В то же время, учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции на конец этого года снижен с 8,6% до 8,2%", - рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

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Отмечается, что в течение следующих лет инфляция вернется к целевому диапазону 5% в пределах 1 процентного пункта и будет продолжать оставаться.

По словам Пышного, этому будет способствовать как постепенная нормализация условий для функционирования экономики, так и ослабление внешнего инфляционного давления, а также последовательные меры монетарной политики НБУ.

В конце 2025 года ожидается, что инфляция замедлится до 6%, а по итогам 2026 года - до 5%.

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Напомним:

В марте рост потребительских цен в Украине ускорился с 0,3% в феврале до 0,5%. В то же время годовая инфляция замедлилась до 3,2%.