Несмотря на снижение потребления на 10%, Украина все еще испытывает дефицит электроэнергии

Потребление электроэнергии на 10% ниже, чем вчера в утренние часы, но большую часть суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден четвертый день подряд привлекать аварийную помощь большую часть суток из энергосистем европейских стран. Однако, ее общий объем несколько меньше, чем вчера, благодаря увеличению производства на солнечных электростанциях.

"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", - говорится в сообщении.

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Также, в течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 205 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Напомним:

Ночью 25 апреля российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области - повредили частные дома, газопровод и линию электропередач.

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Экономическая правда.