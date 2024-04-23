США планують запровадити санкції проти китайських банків через допомогу Росії – WSJ

Сполучені Штати розробляють проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від глобальної фінансової системи, щоб змісити Пекін припинити торговельну підтримку російської військової промисловості.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в уряді США.

Зазначається, що саме допомога Китаю дозволила РФ відновити свій військово-промисловий потенціал, оскільки саме Пекін став основним постачальником електронних схем, деталей літаків, машин і верстатів. Крім того, частина китайських банків виступає посередниками в комерційному експорті в Росію, обробляючи платежі і надаючи компаніям-клієнтам кредити для торгових операцій.

Наразі США намагається дипломатично вплинути на Пекін, щоб змусити китайську обмежити експорт технологій до РФ. За даними WSJ, введення санкції проти банків може відбутись, якщо Китай проігнорує "дипломатичний тиск" з боку Вашингтона.

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Влада США сподівається, що сукупний "дипломатичний тиск" Заходу зможе запобігати потреби вживати заходів, які могли б зруйнувати "крихке перемир'я" між США і КНР.

Видання уточнює, що позбавлення китайських банків доступу до долара може мати набагато більші наслідки, ніж звичайні санкції. Для Китаю, який бореться зі зростаючими кредитними проблемами, такі обмеження можуть бути особливо болючими.

Додається, що держсекретар США Ентоні Блінкен має прибути з триденним візитом до Китаю 24 квітня. Останніми тижнями США стали дедалі активніше звинувачувати Китай у підтримці російського ВПК.

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Нагадаємо:

Попри відсутність прямої летальної допомоги, КНР експортує обладнання, технологій, а також ділиться знімками з космосу для використання у війні проти України, й нарощування військової промисловості.

Економічна правда.