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Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами

Среда, 24 апреля 2024, 20:15 - Анастасия Дячкина

Корпорация Apple обратилась к мессенджеру Telegram с требованием заблокировать определенные новостные или пропагандистские каналы для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами.

Об этом сообщил  основатель Telegram Павел Дуров.

"Что касается общих новостных каналов/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, входящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-картами", – написал Дуров.

Он отметил, что для того, чтобы сохранить доступ для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы Apple относительно ограничений. Дуров добавил, что хотел бы сохранить доступ к нецензурированной информации и мнениям, впрочем, "это не всегда зависит от нас".

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В то же время, в сообщении не указано, о каких именно Telegram-каналах идет речь.

Дуров также напомнил, что в феврале 2022 года он предлагал ограничить Telegram-каналы в Украине и России, потому что "их использовали для военной пропаганды". Однако, по его словам, как украинские, так и российские пользователи категорически выступили против ограничений, "ставя в приоритет свободу доступа к информации, даже если она необъективна".

Впрочем, по его словам, Telegram еще блокирует учетные записи и ботов, которые собирают координаты для целевых ударов или публикуют личную информацию других людей с призывами к насилию.

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Напомним: 

Компания Apple удалила популярные приложения для обмена сообщениями из своего App Store в Китае после приказа сделать это китайским правительством. 

Экономическая правда 

соцсети Apple
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