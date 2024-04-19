Apple удаляет популярные приложения из App Store в Китае после распоряжения Пекина

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Компания Apple удалила популярные приложения для обмена сообщениями из своего App Store в Китае после приказа сделать это китайским правительством.

Об этом пишет The Washington Post.

Речь идет о приложениях WhatsApp и Threads (META), а также Signal, Telegram и Line. Apple заявила, что компании приказали удалить определенные программы из соображений национальной безопасности, но не уточняя какие.

"Мы обязаны соблюдать законы в странах, где мы работаем, даже если мы не согласны", - сказал представитель Apple в заявлении.

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Эти приложения для обмена сообщениями имеют более трех миллиардов пользователей во всем мире. Доступ к ним доступен только в Китае через виртуальные частные сети, которые выводят пользователей за пределы крупного брандмауэра Китая, но все еще широко используются.

Администрация киберпространства Китая попросила Apple удалить WhatsApp и Threads из App Store, поскольку они содержат политический контент, включающий проблемные упоминания президента Китая, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Представитель Apple сказал, что это не часть аргументации.

"Пекин часто относится к таким платформам с осторожностью, озабоченный тем, что эти программы могут использоваться его гражданами для распространения негативного контента и организации демонстраций или общественных движений. Значительная часть новостей, которые Китай цензурирует дома, часто выходит за пределы Большого брандмауэра по таким каналам", – пишет The Washington Post.

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Этот шаг уменьшает количество иностранных приложений для чата, которые китайские пользователи интернета могут использовать для общения с находящимися за пределами страны, что является дальнейшим усилением контроля интернета со стороны Пекина, который чувствителен к информации, распространяемой без цензуры, отмечают в материале.

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Экономическая правда