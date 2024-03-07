Количество новых вакансий с начала года превысило уровень довоенного года

С начала 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022 - 2023 годов.

Об этом говорится в "Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре март 2024 года" от НБУ.

"Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего восстановления активности. Зато предложение рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией. Также вероятно, что искатели работы нашли ее, или отказались от поиска по личным обстоятельствам", — говорится в сообщении.

По опросам, значительная часть населения трудоустроена, а доля тех, кто не работает - существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны.

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В начале 2024 года, по опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, которые ранее были вне рабочей силы.