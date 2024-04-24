Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси

Ужесточение контроля за ввозом в Литву зерна из РФ и Беларуси почти остановило его импорт в страну, однако выросли объемы транзита в другие страны ЕС.

Об этом заявила директор Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Аудрони Микалаускене, передает Укринформ со ссылкой на LRT.

"После 18 марта мы наблюдаем сокращение импорта из РФ и Беларуси в Литву на 95%, но мы наблюдаем рост ввоза в Литву для импорта в другие страны ЕС", – сказала глава службы.

С 18 марта Государственная продовольственно-ветеринарная служба проверяет каждый вагон или транспортное средство с зерном, ввозимым из стран повышенного риска – РФ и оккупированных ею регионов и из Беларуси, проверяет происхождение зерна и по-прежнему проверяет, нет ли в партиях зерна, предназначенных для рынка ЕС, запретных примесей.

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По словам Микалаускене, с 1 января по 18 марта через Литву было перевезено 184 партии зерна на рынки Германии, Дании, Франции, Бельгии, Чехии и других стран ЕС, а с 18 марта по 16 апреля – 317 партий.

"Это означает, что количество перевозок в другие страны ЕС из РФ и Беларуси через Литву увеличилось почти вдвое", – сказала Микалаускене.

По данным ведомства, до 18 марта в Литву для импорта в среднем отправлялось 20-25 партий российских или белорусских кормов в сутки. Кроме того, с 18 марта в Литву не ввозились российское и белорусское зерно и продукты его переработки для конечного потребления.

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В марте Европейская комиссия предложила ввести максимальные импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот в надежде остановить поступление российской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году из РФ и Беларуси в ЕС было импортировано 4,8 млн тонн зерна на сумму 1,5 млрд евро.

Напомним:

С 18 марта в Литве ввели более строгий контроль за ввозимым в страну из России зерном, оккупированных ею регионов других государств и Беларуси.

Тем не менее, росСМИ писали, что в феврале 2024 года Литва закупила у России 12,2 тысячи тонн зерна на 1,95 млн евро, возобновив таким образом закупки после перерыва на полгода.