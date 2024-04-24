Офис генпрокурора после аудита закрыл пятую часть дел против бизнеса

Офис генерального прокурора провел аудит уголовных производств, которые были возбуждены против бизнеса. Около 19% из них были закрыты.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, пишет Forbes.

Всего было выявлено 6471 открытых дел, которые были возбуждены против бизнеса, из них 1218 (19%) было закрыто.

"Это не финальный результат, работа по аудиту продолжается", - говорит Вербицкий.

Реклама:

Больше всего дел было возбуждено Нацполицией - 64% (4109), Бюро экономической безопасности (БЭБ) - 27% (1757), Государственным бюро расследований (ГБР) - 5% (344) и Службой безопасности Украины (СБУ) - 4% (261).

В течение января-февраля было отменено 163 ареста. Больше всего у ГБР - почти 55% или 88 арестов. На втором месте Нацполиция - 28% (45 арестов), на третьем СБУ - 10% (17), на четвертом месте БЭБ - 8% (13).

Напомним:

Реклама:

Офис генерального прокурора Украины инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер", который принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, в управление АРМА.