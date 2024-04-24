ОПЕК предлагает Намибии поддержку с надеждой на ее присоединение к организации
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в восторге от потенциального партнерства с Намибией и готова поддержать южноафриканскую страну на ее нефтяном пути, заявил в среду генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис.
Об этом сообщает Reuters.
Группа нефтепроизводителей ОПЕК+, потеряв Анголу и других игроков в последние годы, рассматривает Намибию на предмет возможного членства, поскольку намерена начать добычу нефти в следующем десятилетии после ряда крупных открытий.
"Мы в восторге от открытий в Намибии. Намибийская нефть и энергия будут иметь важное значение для удовлетворения будущего спроса", - сказал Аль-Гаис в заранее записанном сообщении на международной энергетической конференции в Намибии.
TotalEnergies и Shell в последние годы сделали открытия, которые оцениваются в 2,6 миллиарда баррелей, что создает основу для Намибии страны для планирования добычи примерно с 2030 года.
Источники агентства Reuters сообщили, что первоочередной задачей ОПЕК+ - было бы присоединение Намибии к Хартии сотрудничества, группы, которая ведет долгосрочный диалог об энергетических рынках, но не принимает решений по политике добычи нефти.
Напомним:
Группа производителей нефти ОПЕК+, потеряв Анголу и других игроков в последние годы, рассматривает возможность членства Намибии, которая может стать четвертым крупнейшим производителем нефти в Африке к следующему десятилетию.
В конце 2023 года Ангола, которая входит в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти, вышла из состава ОПЕК.