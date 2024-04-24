РФ будет поставлять газ в Китай почти на 30% дешевле, чем европейским потребителям, до 2027 года

Россия будет поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем европейским потребителям, как минимум до 2027 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития РФ.

"Ожидается, что цены на газ для азиатской страны будут на 28% ниже, чем для остальных европейских клиентов России, по крайней мере до 2027 года, согласно экономическому прогнозу, подготовленному Министерством экономики", - пишет агентство.

Прогноз указывает на финансовые ограничения для интенсивных усилий Москвы по развитию энергетических связей с Китаем на фоне противостояния с Западом. Еще до полномасштабного вторжения российский газовый гигант ПАО "Газпром" заявил, что рассматривает азиатскую страну как перспективный рынок сбыта, ожидая, что спрос на европейских рынках сократится до конца этого десятилетия.

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В этом году министерство прогнозирует цену экспорта газа в Китай на уровне $257 за 1000 кубометров по сравнению с $320,30 для потоков на западные рынки, согласно базовому сценарию. С 2025 года и до 2027 года цена для Китая будет постепенно снижаться, в то время как цена для поставок в западном направлении, по прогнозу, останется примерно неизменной.

Напомним:

Российский "Газпром" из-за наводнения в Оренбургской области пришлось закрыть более двух десятков газовых скважин, чтобы защитить их от затопления.

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