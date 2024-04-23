"Газпром" через повінь закрив десятки газових свердловин

Російський "Газпром" через повінь в Оренбурзькій області довелось закрити понад два десятки газових свердловин, щоб захистити їх від затоплення.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на інформацію у внутрішній газеті енергогіганта "Газпром добыча Оренбург".

Зазначається, що місцевому підрозділу російського енергетичного гіганта довелося закрити понад два десятки газових свердловин в Оренбурзькій області, щоб захистити їх від затоплення.

"За даними компанії, на оренбурзькому нафтогазоконденсатному родовищі видобувається 10 млрд кубометрів газу і 300 тис. тонн нафти й газового конденсату на рік", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що внаслідок повені тако Орський нафтопереробний завод тимчасово зупинив виробництво на початку квітня, перш ніж відновити виробництво 19 квітня.

Нагадаємо:

Компанія "Фортеінвест", яка є власником НПЗ в Орську Оренбурзької області РФ (Орскнафтооргсинтез), оголосила форс-мажор з постачання нафтопродуктів з цього НПЗ через паводок.

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