РФ одобрила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss

Российская правительственная комиссия по продаже иностранных активов одобрила сделку для немецкого дома моды Hugo Boss, дающую возможность продажи его российского бизнеса ритейлеру Stockmann.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Hugo Boss, как и многие другие ритейлеры, приостановил свою розничную деятельность в России из-за агрессии страны в отношении Украины. Компания также заявила, что приостановила свою деятельность в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратила рекламу.

Российский "Интерфакс" цитирует заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, который заявил, что правительственная комиссия одобрила продажу, одним из условий которой является сохранение всех рабочих мест.

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Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года.

Напомним:

Немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает свою деятельность в РФ после более 30 лет работы на российском рынке.

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