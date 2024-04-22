Німецький Knauf виходить з Росії після скандалу з будівництвом в окупованому Маріуполі

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Німецький виробник будматеріалів Knauf повністю згортає свою діяльність в РФ після понад 30 років роботи на російському ринку.

Про це пише DW.

Зазначається, що компанія так і не назвала конкретних причин виходу з Росії, заявивши, що це відбувається на тлі "поточних подій".

У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, щоб зберегти робочі місця більш ніж 4000 співробітників. Однак процес передачі бізнесу ще має схвалити російський уряд.

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Нещодавно Knauf, оборот якого у 2022 році становив 15,4 млрд євро, знову потрапив під вогонь критики через роботу в РФ, а також в окупованому Росією українському Маріуполі.

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У листопаді 2023 року НАЗК внесло найбільшого німецького інвестора у будівельній галузі Росії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.

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