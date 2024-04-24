Tesla может начать продажи роботов Optimus до конца 2025 года

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что гуманоидный робот компании Optimus, который еще находит в разработке, может быть готов к продаже уже к концу следующего года.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Маск сказал инвесторам, что, по его мнению, робот Tesla под названием Optimus сможет выполнять задачи на заводе уже к концу этого года.

Кроме Tesla Человекоподобные роботы уже несколько лет разрабатываются японскими компаниями Honda и Hyundai Motor, а также Boston Dynamics. В целом несколько компаний делают ставку на человекоподобных роботов, чтобы удовлетворить потенциальный дефицит рабочей силы и выполнять повторяющиеся задачи, которые могут быть опасными или скучными в таких отраслях, как логистика, складское хозяйство, розничная торговля и производство.

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Маск ранее заявлял, что продажа роботов может стать большей частью бизнеса Tesla, чем другие сегменты, включая производство автомобилей.

"Я думаю, что Tesla имеет лучшую позицию из всех производителей человекоподобных роботов, чтобы достичь массового производства с помощью эффективных выводов на самом роботе", - сказал Маск инвесторам во время телефонного разговора, имея в виду возможности искусственного интеллекта.

В сентябре 2022 года Tesla выпустила первое поколение своего робота Optimus, который получил название Bumblebee. В этом году компания опубликовала видео второго поколения двуногого робота, который складывает футболку на заводе компании.

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Напомним:

Стартап Figure AI, который разрабатывает человекоподобных роботов, привлек около 675 миллионов долларов с оценкой в 2 млрд долл. Среди инвесторов - основатель Amazon Джефф Безос, Microsoft и Nvidia.