Фонд поддержки энергетики Украины собрал около 410 миллионов евро – Шмыгаль

В Фонде поддержки энергетики Украины собрали около 410 млн евро от 13 стран-партнеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"В Фонде поддержки энергетики Украины вместе с анонсированными взносами собрали около 410 млн евро от 13 стран-партнеров. За эти средства покупаем генераторы, трансформаторы, запчасти, производим интенсивные ремонты", – рассказал он.

Премьер отметил, что Великобритания объявила о выделении более 180 млн долларов на укрепление украинского энергосектора.

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В свою очередь Литва передаст оборудование из своих ТЭЦ, АЭС и своих складов, а Германия направит 400 генераторов.

В то же время премьер подчеркнул, что децентрализованная генерация – действенный способ компенсации уничтоженных российскими террористами энергетических мощностей.

"80 когенерационных установок распределены в регионы. В первую очередь их получает Харьков, где ситуация критическая. Будем развертывать сеть мини-ТЭЦ быстро и интенсивно, чтобы на старте нового отопительного сезона иметь запас прочности", – заверил Шмыгаль.

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Напомним:

В феврале Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 57 когенерационных газопоршневых установок (КГУ) мощностью от 50 кВ до 1500 кВ.