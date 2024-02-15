USAID передало Украине почти 60 "мини-ТЭЦ"
Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 57 когенерационных газопоршневых установок (КГУ) мощностью от 50 кВ до 1500 кВ.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Благодаря этому теплоснабжающие предприятия смогут генерировать дополнительно 56,5 МВт электроэнергии для собственных нужд и обеспечат теплом около 1 млн граждан и 960 объектов социальной сферы.
Речь идет о школах и больницах, а также других объектах местной критической инфраструктуры, в частности водоканалах.
Для стабильного тепло- и энергоснабжения в зимний период USAID закупает в общей сложности 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.
Напомним:
USAID также передало НЭК "Укрэнерго" два высоковольтных автотрансформатора и закупило и передаст еще 16.