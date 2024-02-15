USAID передало Украине почти 60 "мини-ТЭЦ"

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Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 57 когенерационных газопоршневых установок (КГУ) мощностью от 50 кВ до 1500 кВ.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Благодаря этому теплоснабжающие предприятия смогут генерировать дополнительно 56,5 МВт электроэнергии для собственных нужд и обеспечат теплом около 1 млн граждан и 960 объектов социальной сферы.

Речь идет о школах и больницах, а также других объектах местной критической инфраструктуры, в частности водоканалах.

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Для стабильного тепло- и энергоснабжения в зимний период USAID закупает в общей сложности 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.

Напомним:

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USAID также передало НЭК "Укрэнерго" два высоковольтных автотрансформатора и закупило и передаст еще 16.