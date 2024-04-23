ПриватБанк отстоял право собственности на один из крупнейших ТЦ в Днепре: пытались отсудить экс-владельцы

ФОТО: ТРЦ "ПРИОЗЕРНЫЙ"/FACEBOOK

Государственный ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право собственности на "Приозерный" - один из крупнейших ТЦ в Днепре, который бывшие владельцы банка пытались вернуть с 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил кассационную жалобу ООО "Миссия-1", которую связывают с бывшими владельцами ПриватБанка, и оставил без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций по делу №904/201/21, которыми была подтверждена законность приобретения права собственности госбанка на торговый центр "Приозерный" в городе Днепр", - говорится в сообщении.

По словам адвоката ПриватБанка Виктора Тарасенкова, Верховный Суд поставил точку в споре.

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ТЦ "Приозерный" является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в Днепре, общей площадью более 32 тыс. кв.м.

В 2016 году ПриватБанк в счет погашения кредитной задолженности приобрел право собственности на торговый центр. На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составляла более 778 млн грн.

"Спустя почти пять лет ООО "Миссия-1", бывший владелец торгового центра, решила оспорить право собственности госбанка и вернуть ТЦ в свою собственность.

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Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал ООО "Миссия-1" в признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации и прекращении права собственности ПриватБанка на ТЦ "Приозерный".

Позже законность права собственности на ТРЦ "Приозерный" ПриватБанк отстоял и в Центральном апелляционном хозяйственном суде (г.Днепр)", - заявили в госбанке.

Экономическая правда