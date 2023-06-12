Приватбанк защитил право собственности на торговый центр в Днепре: пытались отсудить экс-владельцы

Государственный ПриватБанк защитил право собственности на ТЦ "Приозерный" в Днепре в многолетних судебных спорах с бывшим собственником.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

В финучреждении отметили, что 5 июня Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в иске ООО "Миссия-1" об обжаловании права собственности банка на ТЦ "Приозерный" и отменил арест, наложенный на объект недвижимости.

Общество "Миссия-1" юридически связано с экс-владельцами ПриватБанка. Компания годами пыталась вернуть в свою собственность имущество, на которое было обращено взыскание в счет погашения задолженности по кредиту.

"Мы отстояли справедливость и дальше будем бороться за свои права, за государственные интересы, за прозрачную и объективную судебную систему", – говорится в заявлении госбанка.

В Хозяйственном суде Днепропетровской области рассматривается еще одно дело по ТЦ "Приозерный" - иск Приватбанка к бывшему арендатору - ООО "Алонза" об освобождении торгового центра и устранении препятствий в пользовании помещениями.

Среди требований государственного банка также взыскание долга за аренду имущества в размере 33,05 млн грн. Следующее заседание по делу запланировано на 4 июля.

ТЦ "Приозерный" является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в г. Днепр, общей площадью более 31 тыс. кв. Право собственности на ТЦ "Приозерный" Приватбанк получил в 2016 году в счет погашения кредитной задолженности перед банком компаний, связанных с эксвладельцами банка и его топ-менеджментом. ТЦ был приобретен банком в собственность свыше 770 млн грн, а сейчас оценивается в 308 млн грн.

Экономическая правда