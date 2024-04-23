Рада поддержала упрощение торговли подержанными авто

фото: t.me/yzheleznyak

Верховная Рада приняла за основу поддержанный законопроект №9083, освобождающий предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей транспортными средствами, от перерегистрации на себя подержанных автомобилей.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Наконец-то принят за основу наш законопроект #9083 – усовершенствование порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД. За – 268", – написал он.

В Ассоциации "Укравтопром" рассказали, что законопроект предлагает предоставить возможность субъектам хозяйствования, которые занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспорта выкупать и реализовывать транспортные средства, как товар, без постановки их на учет в СЦ МВД и ТЦК.

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"На сегодняшний день организации, осуществляющие торговлю подержанными ТС, при выкупе автомобиля с целью его дальнейшей перепродажи, обязаны учитывать его не как товар, а как основное средство для собственного использования", – добавили в ассоциации.

Напомним:

В августовском исследовании YouControl и Института исследований авторынка за 2023 год говорилось, что в Украине сегмент перепродажи подержанных авто находится в тени, настоящая доля сделок, совершаемых автобизнесом может составлять до 50% от общего количества.

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