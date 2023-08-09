Теневая доля перепродажи подержанных авто юрлицами может достигать 50% рынка – исследование

В Украине сегмент перепродажи подержанных авто находится в тени, настоящая доля сделок, совершаемых автобизнесом может составлять до 50% от общего количества. Официально в 2022 году только 2,6% автомобилей покупали юридические лица.

Об этом говорится в исследовании YouControl и Института исследований авторынка.

Аналитики отмечают, что в Германии доля компаний по торговле подержанными автомобилями составит более 70%, в Польше — не менее 20%.

"В Украине, по официальной статистике, в 2022 году только 2,6% автомобилей покупали юридические лица, однако на практике мы видим на улицах много площадок продаж и их количество растет", - говорится в исследовании.

Реклама:

YouControl отмечают, что такие компании фактически торгуют автомобилями с пробегом, однако в официальной статистике не фигурируют.

YouControl

В прошлом году украинцы приобрели 100,7 тыс. новых автомобилей: 71,3% привезли из-за рубежа (71,8 тыс.), еще 28,7% изготовили или переоборудовали в Украине (28,9 тыс.). Поскольку такую деятельность осуществляют официальные дилеры и импортеры, этот сегмент достаточно прозрачен и понятен, в отличие от продаж авто с пробегом.

В то же время, количество заключенных купли-продажи авто с пробегом составляет почти 1,3 млн. Из них 36,3% было впервые поставлено на учет после импорта из-за рубежа (463,1 тысячи), а 63,7% (811 тыс.) – это внутренние перепродажи.

Реклама:

Только в 66,8% случаев это делали в Сервисных центрах МВД, где такая услуга предоставляется бесплатно для физических лиц. Поэтому, вероятнее всего, большинство из них – это непосредственные продажи от предыдущего владельца – новому, что и есть реальная доля продаж обычных граждан.

В то же время 32,8% сделок заключили на комиссионных площадках. Это связано со сложностью бюрократических процедур.

"В Украине из более 5,3 тыс. активных компаний, зарегистрированных по КВЭД торговля автомобилями и легковыми автотранспортными, а также торговля другими автотранспортными средствами, только около 1,3 тыс. подали отчетность о своей деятельности в 2022 году. Больше всего таких компаний — в Киеве и области, они же уплатили больше налогов с прибыли в 2022 году", – добавили в исследовании.

Аналитики посчитали, что ежемесячно в интернете дилеры б/у авто публикуют более 30 тысяч объявлений – 12,5% от общего количества. В топ-15 продавцов б/у авто в интернете попали лишь две организации, вошедшие в рейтинг крупнейших автотрейдеров по чистому доходу.

То есть часть дилеров б/у авто либо не имеет зарегистрированного юридического лица вообще, либо осуществляет деятельность от другого юридического лица, либо под другой торговой маркой (не всегда зарегистрированной в соответствии с требованиями законодательства).

Следовательно, настоящая доля сделок, осуществляемых автобизнесом, по приблизительным оценкам экспертов Института исследований авторынка, может составлять до 40%-50% от общего количества.

Решением этой проблемы может быть принятие законопроекта №9083, который позволит компаниям, имеющим соответствующий код экономической деятельности и состоящим на учете в Главном сервисном центре МВД, не регистрировать автомобили на себя, если они приобретены для дальнейшей перепродажи. Учесть их можно будет именно как товары, а не основные средства компании.

Это уменьшит бюрократическую нагрузку на автодилеров, оптимизирует работу Сервисных центров МВД, а также лишит излишней нагрузки ТЦК и СП.

Таким образом покупатели получают больше возможностей для защиты своих прав как потребителей, а более 2 тысяч автодилеров, которые сегодня находятся в тени, смогут перейти в легальное поле, вести операции купли-продажи официально, отчитываясь о прибылях и уплачивая соответствующие налоги.

По оценке экспертов Института исследований авторынка, речь идет о более чем 260 миллионах гривен дополнительных прямых поступлений в государственный бюджет только от уплаты налога на прибыль ежегодно", – резюмировали в YouControl.