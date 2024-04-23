Минэкономики объявило конкурс на независимого члена набсовета "Укрэнерго"

Министерство экономики 23 апреля объявило конкурс на на должность независимого члена наблюдательного совета "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий утвердил требования к кандидату на должность независимого члена наблюдательного совета "Укрэнерго".

Кандидаты на должность смогут подавать документы до 18:00 (по киевскому времени) 22 мая 2024 года.

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Сейчас наблюдательный совет "Укрэнерго" состоит из 6 членов.

Согласно закону, большинство состава наблюдательного совета госкомпании должно состоять из независимых членов. Согласно уставу "Укрэнерго", наблюдательный совет должен состоять из семи членов: четырех независимых членов и трех представителей государства.

Решение по отбору независимого члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Кабмин утвердил в ноябре 2023 года.

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Напомним:

Летом 2023 года члены команды SOE Weekly в дайджесте для ЭП сообщали, что наблюдательные советы "Нафтогаза" и "Укрэнерго" в то время оставались недоукомлектованными.

"Кабмин до сих пор не назначил одного независимого члена в наблюдательный совет "Укрэнерго", более чем через год после того как появилась соответствующая вакансия в результате досрочного прекращения полномочий Деяна Остоича в апреле 2022 года", - говорилось в дайджесте.

В сентябре 2023 года сообщалось, что заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл направил рабочий проект перечня приоритетных реформ премьер-министру Украины, Офису президента и Координационной платформе доноров. В проекте было очерчено, что Украина должна сделать в течение 3, 6, 12 и 18 месяцев.

Среди перечисленных в проекте реформ - назначение седьмых членов в наблюдательные советы "Укрэнерго" и "Нафтогаза".

Кабмин завершил формирование наблюдательного совета "Нафтогаза" 30 декабря 2023 года, назначив Константина Марьевича седьмым членом наблюдательного совета (представителем государства).

Экономическая правда