Набсоветы "Нафтогаза" и "Укрэнерго" остаются недоукомлектованными – аналитики

Кабмин пока не назначил последнего члена наблюдательного совета "Нафтогаза", также правительство до сих пор не назначило одного независимого члена в наблюдательный совет "Укрэнерго".

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Как сообщалось ранее, 24 января 2023 года Кабинет Министров назначил шесть из семи членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

"С тех пор, через пять месяцев после того, Кабмин пока не назначил последнего члена наблюдательного совета", - отметили аналитики.

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Так, в состав нового наблюдательного совета вошли Энтони Марино (глава совета), Тор Мартин Анфиннсен, Ричард Хуквей и Людо Ван дер Хейден как независимые члены. Представителями государства стали Ростислав Шурма и Наталья Бойко (заместитель главы совета).

При этом, согласно уставу "Нафтогаза", его набсовет должен состоять из семи членов: большинство независимых членов и меньшинство - представителей государства.

"Это означает, что остается назначить еще одного члена набсовета, который может быть как представителем государства, так и независимым членом", - пояснили эксперты.

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"Причиной неназначения представителя государства часто является то, что правительство не смогло предложить кандидатуру, которую бы согласовал Номинационный комитет, выбирающий членов набсоветов особо важных для экономики предприятий.

С января Кабмин не сообщал, почему седьмой член наблюдательного совета "Нафтогаза" - то ли представитель государства, то ли независимый член - до сих пор не назначен, или кто им будет", - говорится в дайджесте.

В то же время Кабмин до сих пор не назначил одного независимого члена в наблюдательный совет "Укрэнерго", более чем через год после того как появилась соответствующая вакансия в результате досрочного прекращения полномочий Деяна Остоича в апреле 2022 года.

"Согласно Закону об управлении объектами государственной собственности, большинство состава наблюдательного совета госпредприятия должно состоять из независимых членов.

Согласно уставу "Укрэнерго", наблюдательный совет должен состоять из семи членов: четырех независимых членов и трех представителей государства", - пояснили аналитики.

Согласно информации на сайте "Укрэнерго", сейчас в состав наблюдательного совета входят три независимых члена (Педер Андреасен, Даниэль Доббени и Роман Пионковски) и три представителя государства (Юрий Бойко, Юрий Токарский и Александр Баранюк).

"Таким образом, независимые члены не составляют большинства в наблюдательном совете, что не соответствует требованиям закона и устава "Укрэнерго".

С апреля 2022 года Кабмин не сообщал, почему четвертый независимый член до сих пор не назначен", - говорится также в дайджесте.

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Экономическая правда