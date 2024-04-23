Оператор ГТС будет покупать газ у европейских трейдеров по-новому
"Оператор ГТС Украины" анонсировала закупки природного газа для собственных нужд от нерезидентов, хранящих газ на "таможенном складе" украинских ПХГ.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается, торги будут проходить на новой секции "Закупки: импорт, таможенный склад" на площадке "Украинской энергетической биржи".
"Во время торгов в этой секции участники-нерезиденты могут предлагать заказчику свой ресурс, хранящийся в ПХГ в режиме "таможенный склад" или на условиях передачи на трансграничных точках в Украину. Торги проводятся по принципу одностороннего встречного аукциона в ЧП БЕТС", - говорится в сообщении.
Для участия в торгах по секции "Закупки: импорт, таможенный склад" участники должны аккредитоваться на УЭБ, в том числе - нерезиденты, которые планируют предлагать свой ресурс заинтересованным украинским покупателям.
Участники могут подавать заявки для продуктов: "Таможенный склад"; "Таможенный склад + Short-haul"; Interconnection point (имеющиеся трансграничные точки для границ с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой и Словакией). Цена будет определяться в евро.
На стартовом этапе запуска секции гарантийные взносы для участников не предусматриваются, в дальнейшем УЭБ планирует применять свои клиринговые механизмы и для такого типа торгов.
Напомним:
Делегация "Оператора ГТС Украины" провела встречу с представителями оператора ГТС Молдовы Vestmoldtransgaz и Министерства энергетики Молдовы на счет создания совместного продукта для предоставления услуг заказчикам