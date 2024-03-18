ОГТСУ та оператор ГТС Молдови розроблятимуть спільні послуги для замовників з ЄС
Делегація "Оператора ГТС України" провела зустріч з представниками оператора ГТС Молдови Vestmoldtransgaz та Міністерства енергетики Молдови на рахунок створення спільного продукту для надання послуг замовникам.
Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.
"Одне із основних питань зустрічі — розвиток Трансбалканського напрямку, зокрема — створення спільного продукту для надання послуг замовникам", - йдеться в повідомленні.
У компанії підкреслили, що такий продукт сприятиме збільшенню використання потужностей ГТС України та Республіки Молдова, росту обсягів закачування до ПСГ України та подальшому транспортуванню до країн Центральної Європи.
ОГТСУ та VMTG — члени ініціативи Вертикальний коридор, яка об’єднує операторів ГТС та СПГ-терміналів Південної, Центральної та Східної Європи.
В рамках проєкту, українська сторона пропонує не лише доступ до транзитних потужностей, але можливість зберігати газ в українських ПСГ для балансу попит європейських споживачів.
Нагадуємо:
Оператор ГТС України приєднався до ініціативи створення "Вертикального коридору" для постачання природного газу в в регіоні Центральної та Південно-Східної Європи, а також Молдові та Україні.