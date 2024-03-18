Всі розділи
Укр / Рус

ОГТСУ та оператор ГТС Молдови розроблятимуть спільні послуги для замовників з ЄС

Понеділок, 18 березня 2024, 19:57 - Анастасія Жарикова

Делегація "Оператора ГТС України" провела зустріч з представниками оператора ГТС Молдови Vestmoldtransgaz та Міністерства енергетики Молдови на рахунок створення спільного продукту для надання послуг замовникам. 

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Одне із основних питань зустрічі — розвиток Трансбалканського напрямку, зокрема — створення спільного продукту для надання послуг замовникам", - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що такий продукт сприятиме збільшенню використання потужностей ГТС України та Республіки Молдова, росту обсягів закачування до ПСГ України та подальшому транспортуванню до країн Центральної Європи.

Реклама:

ОГТСУ та VMTG — члени ініціативи Вертикальний коридор, яка об’єднує операторів ГТС та СПГ-терміналів Південної, Центральної та Східної Європи. 

В рамках проєкту, українська сторона пропонує не лише доступ до транзитних потужностей, але можливість зберігати газ в українських ПСГ для балансу попит європейських споживачів.

Нагадуємо:

Реклама:

Оператор ГТС України приєднався до ініціативи створення "Вертикального коридору" для постачання природного газу в в регіоні Центральної та Південно-Східної Європи, а також Молдові та Україні.

ГТС Україна Молдова
Реклама:
Матеріали за темою
Іноземні трейдери з початку року імпортували в Україну 60 мільйонів кубометрів газу 14 березня 2024, 16:57
Нова наглядова рада "Укрнафти", рекордні дивіденди "ОГТСУ": підсумки тижня для держкомпаній 12 березня 2024, 16:35
Оператор газотранспортної системи сплатив в держбюджет майже 6 мільярдів дивідендів 1 березня 2024, 15:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті