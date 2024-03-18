ОГТСУ та оператор ГТС Молдови розроблятимуть спільні послуги для замовників з ЄС

Делегація "Оператора ГТС України" провела зустріч з представниками оператора ГТС Молдови Vestmoldtransgaz та Міністерства енергетики Молдови на рахунок створення спільного продукту для надання послуг замовникам.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Одне із основних питань зустрічі — розвиток Трансбалканського напрямку, зокрема — створення спільного продукту для надання послуг замовникам", - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що такий продукт сприятиме збільшенню використання потужностей ГТС України та Республіки Молдова, росту обсягів закачування до ПСГ України та подальшому транспортуванню до країн Центральної Європи.

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ОГТСУ та VMTG — члени ініціативи Вертикальний коридор, яка об’єднує операторів ГТС та СПГ-терміналів Південної, Центральної та Східної Європи.

В рамках проєкту, українська сторона пропонує не лише доступ до транзитних потужностей, але можливість зберігати газ в українських ПСГ для балансу попит європейських споживачів.

Нагадуємо:

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Оператор ГТС України приєднався до ініціативи створення "Вертикального коридору" для постачання природного газу в в регіоні Центральної та Південно-Східної Європи, а також Молдові та Україні.