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Рада уволила 7 членов Счетной палаты

Вторник, 23 апреля 2024, 14:55 - Владимир Туник-Фриз

Верховная рада уволила 7 из 12 членов счетной палаты, у которых закончился срок полномочий еще в марте.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Как отметил нардеп, речь идет о..: Богун, Дидык, Неизвестный, Иванова, Огонь, Яремчук и Майснер. 

За это решение проголосовало 264 нардепа.

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Как сообщает Железняк, у уволенных членов Счетной палаты полномочия истекли еще 15 марта.

В Счетной палате осталось 5 членов.

Напомним:

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Счетная палата за прошлый год обнаружила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков на почти 60,8 млрд гривен. Больше всего нарушений и недостатков было выявлено в направлении безопасности и обороноспособности государства - 16,5 млрд грн.

Счетная палата Верховная рада
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